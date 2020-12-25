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25 Aralık 2020 Cuma 02:15 | Son Güncelleme:

Gökçe Bahadır dijital için sete çıkıyor

Gökçe Bahadır dijital için sete çıkıyor

Gökçe Bahadır, önceki gün gerçekleştirdiği canlı yayınla sevenlerinin karşısına çıktı.

‘İzmir’in Kızları’ müzikaline salgın nedeniyle 12 gösterim sonrası ara vermek zorunda kalan oyuncu, yeni projelerinden de bahsetti. ‘Kod Adı Kulüp’ adlı diziyle Netflix’de olacak olan Gökçe Bahadır, ‘’Yeni bir karakter var ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Dijitale bir iş yapacağım. Çekimlerine yakın zamanda başlayacağız” dedi. 

<p>AİHM gerekçeli kararında, , Demirtaş'ın tutukluluğu için gerekçelerin yetersiz olduğu belirtildi.

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