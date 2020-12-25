Gökçe Bahadır dijital için sete çıkıyor

‘İzmir’in Kızları’ müzikaline salgın nedeniyle 12 gösterim sonrası ara vermek zorunda kalan oyuncu, yeni projelerinden de bahsetti. ‘Kod Adı Kulüp’ adlı diziyle Netflix’de olacak olan Gökçe Bahadır, ‘’Yeni bir karakter var ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Dijitale bir iş yapacağım. Çekimlerine yakın zamanda başlayacağız” dedi.