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  3. Gökçe Akyıldız, 'Mucize Doktor'un kadrosuna mı katıldı? Akyıldız'dan açıklama

Gökçe Akyıldız, 'Mucize Doktor'un kadrosuna mı katıldı? Akyıldız'dan açıklama

Gökçe Akyıldız, 'Mucize Doktor'un kadrosuna mı katıldı" Akyıldız'dan açıklama

Yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor dizisine bir isim daha katıldı. İlk iki bölümüyle reyting sonuçlarında deprem etkisi yaratan Mucize Doktor’a genç oyuncu Gökçe Akyıldız da dahil oldu.

Savant sendromlu deha bir doktorun hikayesi anlatılan Mucize Doktor dizisinin kadrosuna, Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız'ın katıldığı iddia edilmişti. Akyıldız’ın Ada isimli bir hastayı canlandıracağı ve Taner Ölmez ile pek çok sahnede yer alacağı belirtilmişti.

YALANLADI

Konuyla ilgili olarak Gökçe Akyıldız'dan bir açıklama geldi. Akyıldız, 'Mucize Doktor' dizisinde rol alacağı iddialarını şu sözlerle yalanladı:

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