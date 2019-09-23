Gökçe Akyıldız, 'Mucize Doktor'un kadrosuna mı katıldı? Akyıldız'dan açıklama

Savant sendromlu deha bir doktorun hikayesi anlatılan Mucize Doktor dizisinin kadrosuna, Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız'ın katıldığı iddia edilmişti. Akyıldız’ın Ada isimli bir hastayı canlandıracağı ve Taner Ölmez ile pek çok sahnede yer alacağı belirtilmişti.

YALANLADI

Konuyla ilgili olarak Gökçe Akyıldız'dan bir açıklama geldi. Akyıldız, 'Mucize Doktor' dizisinde rol alacağı iddialarını şu sözlerle yalanladı: