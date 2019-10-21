Gizem-Hakan Hatipoğlu'nun kızları Lila 1 yaşında

Gizem Hatipoğlu ile Hakan Hatipoğlu, 'Var mısın Yok musun?' yarışmasında tanışarak nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl ekim ayında da kızları Lila'yı kucaklarına almıştı.

1 YAŞ PARTİSİ

Lila 1 yaşına bastı. Çift, kızlarının ilk doğum gününü görkemli bir parti ile kutladı. Partiden kareleri sosyal medya hesabından da paylaşan Gizem Hatioğlu, kızının yeni yaşı için duygusal bir yazı kaleme aldı. Hatipoğlu şöyle konuştu:

'HEP MUTLU KAL'

"Canım kızım, kalbimin en içi. Dünyam. Bu 1 yıl nasıl geçti anlamadıysam bunu senin sevgine borçluyum. Karnıma düştüğün ilk andan kapladı sevgin içimi. Bana şahane bir hamilelik ve sonrasında da annelik duygusunu yaşattın canım kızım. Hep böyle güleryüzlü ve mutlu kal. Merhametinden ve vicdanından etrafındaki herkes faydalansın canım kızım. İyiliğin ve paylaşmanın kimseye zararı yoktur. İnsan biriktir, iyi anılarla güzel insanlar olsun yanında. Gerektiğinde omzunu yasla, gerektiğinde onlara omuz ol, arkadaş ol dost ol. İyilikler hep seni bulsun canım kızım. Biz baban ile birlikte hep yanındayız, arkandayız. Seni çok seviyorum biricik kızım Lila’m"