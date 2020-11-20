Gizem Yıldırım kimdir? Gizem Yıldırım ve Ozan Güven birlikte mi?

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Ozan Güven'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor. “Söylemezsem Olmaz” programının haberine göre ünlü oyuncu, Gizem Yıldırım’la aşk yaşamaya başladı. Çiftin olumsuz tepkiler nedeniyle ilişkilerini gizli tutmak istediği de iddialar arasında yer alıyor.

GİZEM YILDIRIM VE OZAN GÜVEN BİRLİKTE Mİ?

İkilinin birliktelikleri, Yıldırım’ın sosyal medyadan paylaştığı tablo fotoğrafıyla belgelendi. Yıldırım'ın paylaştığı tablosunun sahibinin Ozan Güven olduğu ortaya çıktı.

GİZEM YILDIRIM KİMDİR?

Hakkında pek bir bilgi bulunmayan Gizem Yıldırım'ın model olduğu biliniyor. Gizem Yıldırım Ozan Güven ile birliktelik iddialarına “Bu konuyla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum” yanıtını verdi.