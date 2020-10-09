Gizem Özdilli koronavirüs testi yaptırdı, rahat nefes aldı!

Önceki gün Nişantaşı'ndaki alışveriş merkezinde kameralara yansıyan Gizem Özdilli, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Kendisini yorgun hissettiği için özel bir klinikte Covid-19 testi yaptıran eski model, "Covid-19 testi yaptırmak için geldim Nişantaşı'na. Çok şükür test sonucum negatif çıktı. O yüzden rahat bir nefes aldım" diye konuştu.

Öte yandan Özdilli, geçtiğimiz aylarda klostrofobi (kapalı alan korkusu) nedeniyle 23 yıldır sinemaya gitmediğini söylemişti.

48 yaşındaki güzel, konuyla ilgili, "Bu yüzden sinemaya gitmiyorum. En son 1997 yılında 'Titanik' filmini sinemada izlemiştim. Birçok film galasına katıldım ama film başlamadan oradan ayrıldım" demişti.