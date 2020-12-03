Gizem Karaca'nın sokak tarzı bir hayli iddialı! Maskeyi de ihmal etmemiş...

Ünlü oyuncu Gizem Karaca sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde rol alan Gizem Karaca Baraj dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Baraj dizisinde Bahar karakterine hayat verecek Karaca’nın mutluluğu dikkatlerden kaçmıyor.



Köpeği ile bolca vakit geçiren güzel oyuncu sokak tarzını sosyal medya hesabından paylaştı. Karaca’nın koronavirüs nedeniyle maskesini takmayı ihmal etmemesi de büyük takdir topladı. İşte o paylaşım...