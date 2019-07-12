Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6823
  • 6,4049
  • 257.572
  • 99607.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Gizem Karaca'dan herkesi kıskandıran paylaşım!

Gizem Karaca'dan herkesi kıskandıran paylaşım!

Gizem Karaca'dan herkesi kıskandıran paylaşım!

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Gizem Karaca geçtiğimiz haftalarda kedisini kaybetmişti malesef ve bu üzücü haberi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Herkes tarafından hayvanseverliği ile tanınan güzel oyuncudan hayranlarını da üzen bu haberden sonra bu sefer herkesi kıskandıracak bir paylaşım geldi.

Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca güzelliğiyle hayranlarını büyüledi. Tatilin keyfini çıkaran ünlüler arasında olan Karaca'nın paylaşımı takipçilerinin yoğun ilgisini topladı. Paylaşım yaptıktan sonra kısa bir süre içinde Gizem Karaca'ya binlerce yorum geldi. İşte o paylaşım ve Gizem Karaca hayranlarından gelen tepkiler..

Ayder Yaylası’na çıkan Karaca, yeşilin içinde doğanın tüm güzellikleriyle huzur paylaşımı yaptı.Salıncakta sallanan Gizem Karaca’nın bu hallerine hayranları binlerce beğeni yaptı.


Bir takipçisi “Manzaradan daha güzel oluşun” yorumunu yazdı.
Bir başkası ise “Çam kokusu var saçının her telinde, ne iyi geldin yine” diyerek dikkat çekti.
Çok sayıda iltifat alan ünlü oyuncu, manzaranın tadını çıkardı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İçerde dizisinin yıldızı Bensu Soral köy evine yerleşti
Adriana Lima, Metin Uyar ile aşk yaşamaya başladı! Metin Hara'dan açıklama geldi...
Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti bebeklerinin yeni videosunu yayınladı
Madde madde sıraladı! Ünlü şarkıcı 'yok artık' dedirtti
Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
<p>Avrupa´da İkinci Dünya Savaşı´nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendiri

Srebrenitsa Soykırımının 24. Yılı... 33 Kurban Daha Toprağa Veriliyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Serbest olan yıldızlar

Tahran-Ankara treninin ilk yolcuları Van'a ulaştı