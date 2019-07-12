Gizem Karaca'dan herkesi kıskandıran paylaşım!

Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca güzelliğiyle hayranlarını büyüledi. Tatilin keyfini çıkaran ünlüler arasında olan Karaca'nın paylaşımı takipçilerinin yoğun ilgisini topladı. Paylaşım yaptıktan sonra kısa bir süre içinde Gizem Karaca'ya binlerce yorum geldi. İşte o paylaşım ve Gizem Karaca hayranlarından gelen tepkiler..

Ayder Yaylası’na çıkan Karaca, yeşilin içinde doğanın tüm güzellikleriyle huzur paylaşımı yaptı.Salıncakta sallanan Gizem Karaca’nın bu hallerine hayranları binlerce beğeni yaptı.



Bir takipçisi “Manzaradan daha güzel oluşun” yorumunu yazdı.

Bir başkası ise “Çam kokusu var saçının her telinde, ne iyi geldin yine” diyerek dikkat çekti.

Çok sayıda iltifat alan ünlü oyuncu, manzaranın tadını çıkardı.