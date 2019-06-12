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12 Haziran 2019 Çarşamba 13:21 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:21

Gizem Karaca paylaştı! 'Çok üzgünüm, kızım gitti geri dönmedi'

Gizem Karaca paylaştı! 'Çok üzgünüm, kızım gitti geri dönmedi'

Gizem Karaca bugün sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Ünlü oyuncu kedisi Kaju'yu her yere bakmasına rağmen bulamadığını belirtti.

Gizem Karaca Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Beni takip eden ve stroylerimi izleyen herkes eminim tanıyordur Kaju kızımı. Dün akşam bahçeden çıkmış ve gece dönmedi, sabah oldu gelmedi, şimdi hala yok normalde hep gezer dışarlarda ama gece döner kesinlikle. Sabah çıkıp her yere baktım gidebileceği her yolu yürüdüm ama yok, çok üzgünüm lütfen İzmir Sahilevleri tarafında böyle bir kedi gören olursa bana DM'den ulaşsın" dedi.

Gizem Karaca'nın hayvanseverliği herkes tarafından biliniyor.

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