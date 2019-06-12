Gizem Karaca paylaştı! 'Çok üzgünüm, kızım gitti geri dönmedi'

Gizem Karaca Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Beni takip eden ve stroylerimi izleyen herkes eminim tanıyordur Kaju kızımı. Dün akşam bahçeden çıkmış ve gece dönmedi, sabah oldu gelmedi, şimdi hala yok normalde hep gezer dışarlarda ama gece döner kesinlikle. Sabah çıkıp her yere baktım gidebileceği her yolu yürüdüm ama yok, çok üzgünüm lütfen İzmir Sahilevleri tarafında böyle bir kedi gören olursa bana DM'den ulaşsın" dedi.

Gizem Karaca'nın hayvanseverliği herkes tarafından biliniyor.



