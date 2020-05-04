Gizem Karaca karantinada organik tarıma başladı

Organik tarıma başlayan Karaca, "Hem sağlıklı ürünler tüketiyorum, hem de karantina günlerinde bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bahçesine domates, biber, patlıcan eken ünlü oyuncuyu köpeği de yalnız bırakmadı. Fidelerini ektikten sonra yorulan Karaca, "Her şeyin organiğini yemek güzel ancak emek sarf etmeden olmuyor" yorumunu yaptı. Gizem Karaca, bahçesinin ilk mahsülü olan çilekleri de topladı.