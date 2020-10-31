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  • Gizem Güven İzmir depremi sonrası anlattı! 1999 depreminde enkaz altında kalmış
31 Ekim 2020 Cumartesi 11:28 | Son Güncelleme:

Gizem Güven İzmir depremi sonrası anlattı! 1999 depreminde enkaz altında kalmış

Gizem Güven İzmir depremi sonrası anlattı! 1999 depreminde enkaz altında kalmış

Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen depremde enkaz altında kaldığını belirten oyuncu, "En hassas olduğum konu" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Gizem Güven, İzmir depremi sonrası sosyal medya hesabından 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen depremde yaşadığını korkuyu takipçileriyle paylaştı. 1999 depremine ait annesiyle olan fotoğrafını yayınlayan 26 yaşındaki oyuncu, o günü asla unutamadığını belirtti. Güven, ailesi ile birlikte Yalova'ya ziyarete gittikleri sırada depreme yakalandığını açıkladı.

Ünlü oyuncu, "99 depreminde enkaz içinden çıkmış̧ bir insan olarak en hassas olduğum konu. Beş yaşındaydım ama asla unutamam. Tekrarı yaşanmasın herkese çok geçmiş̧ olsun" ifadelerini kullandı.

DEPREM ÇANTASI UYARISI

"Gölcük'te yaşadığımız depremde oraya iki günlüğüne gitmiştik. Ne zaman ne olacak, nerede yaşanacak belirsiz. Deprem çantasını ihmal etmemek lazım. Çünkü o gece sonunda hepimiz bir damla su arıyorduk. Tedbir almakta ve hazırlıklı olmakta fayda var."

<p>İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor

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