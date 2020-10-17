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  • Gizem Erman Soysaldı Arka Sokaklar'dan sonra Hekimoğlu ile ekrana dönüyor!
17 Ekim 2020 Cumartesi 10:17 | Son Güncelleme:

Gizem Erman Soysaldı Arka Sokaklar'dan sonra Hekimoğlu ile ekrana dönüyor!

Gizem Erman Soysaldı Arka Sokaklar'dan sonra Hekimoğlu ile ekrana dönüyor!

Ünlü oyuncu Gizem Erman Soysaldı, yıllar önce Arka Sokaklar dizisinde izleyicileri ile buluşmuştu. Muazzez yani Komiser Muzo karakterine hayat veren oyuncu, hala dizinin hayranlarının aklından çıkmadı. Uzun süredir ekranda görünmeyen ünlü oyuncu, aradan geçen 6 yılın ardından yeniden dizilere dönüş yapıyor.

Gizem Erman Soysaldı Arka Sokaklar’dan sonra Hekimoğlu ile ekrana dönüyor. Kanal D’de Salı akşamları yayınlanan Hekimoğlu dizisinin yeni konuk oyuncusu Gizem Erman Soysaldı oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre oyuncu, 20 Ekim tarihinde yayınlanacak olan 22. bölümde Hekimoğlu dizisinde izleyicisi ile buluşacak.

Cevval bir menajer olan Ceren karakterini canlandıracak olan Gizem Soysaldı, sadece tek bir bölümde bulunacak. İçerdekiler isimli filmiyle en iyi kadın oyuncu ödüllerine layık bulunan Soysaldı, uzun bir aranın ardından setlere döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Son dönemde reytingleri düşmekte olan Hekimoğlu dizisinin bir başka konuk oyuncusu Belçim Bilgin Selin karakteri ile ekipte yer almaya devam ediyor. 

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