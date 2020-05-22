Gigi Hadid'e yapılan acımasız eleştirilere Hadise'den tepki!

6 aylık hamile olan Amerikalı model ve oyuncu Gigi Hadid, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında makyajsız görüntüsü ile dikkat çekmiş ve birçok kişi genç modelin estetik yaptırdığını iddia etmişti. Hadid ise söz konusu iddialarla ilgili, "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Ben doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" ifadelerini kullanmıştı.

Hadid'e yapılan yorumlara çok sinirlenen Hadise ise tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.

'SIKILDIM ARTIK'

Hem Türkçe hem de İngilizce bir paylaşım yapan şarkıcı, "Hamile bir kadına, yüzü yorgun diye neden diğer kadınlar alay edercesine yorum yapıyor anlamıyorum?

'İYİLİK ADINA HİÇBİR ŞEY KALMAMIŞ'

Sıkıldım bu gereksiz yorumlarınızdan ve hakaretlerinizden. Korona sürecinde yaşadıklarımız size iyilik adına hiçbir şey katmamış, yazık!" ifadelerini kullandı.