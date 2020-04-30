Gigi Hadid ve Zayn Malik'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İlişkilerini bir dargın bir barışık yaşayan dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik bu kez aşklarını bir bebek ile taçlandırdı. Sevgilisi Malik'ten yaklaşık 20 haftalık hamile olan Hadid'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

KIZLARI OLACAK

TMZ'de yer alan habere göre; Hadid-Malik çiftinin bir kızı olacak. Podyumların aranan modellerinden biri olan Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik'ten daha önce 3 kez ayrılmış ve 4 kere barışmıştı.

Geçtiğimiz günlerde çifte yakın bir kaynak ise ET'ye verdiği röportajda, "Gigi bir süre sırrı yalnızca ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaştı. Çift ve aileleri çok mutlu" ifadelerini kullanmıştı.