Gigi Hadid paylaştı, kimse inanamadı! 'Hüsnü Çoban değil mi bu?'

Son dönemde yıldızı parlayan Victoria's Secret meleklerinden Gigi Hadid'in kökleri, Orta Doğu ve Filistin'e kadar uzanıyor. Hatta Hadid'in babası Müslüman, annesi ise Hristiyan. Özellikle Gigi Hadid, babası Mohamed Anwar Hadid'e benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

O BENZERLİK OLAY OLDU!

Son olarak Mohamed Anwar Hadid, 'Arka Sokaklar' dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'a benzetildi. Gigi Hadid'in paylaşımı sonrası benzerliği fark edenler, fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

İşte sosyal medyada paylaşılan yorumlardan bazıları şöyle:

-Arka Sokaklar'ı bırakıp Gigi Hadid'e babalık yapan koca yürekli Hüsnü Çoban.

-Suat öldükten sonra Hüsnü Çoban.

-Susun bi' adam gizli operasyonda belli edeceksiniz.

-Hüsnü Çoban'a, Hüsnü Çoban'dan daha çok benziyor

-Hüsnü Çorban Gigi Hadid’in babası çıktı iyi mi.