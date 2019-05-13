Gigi Hadid hack'lendi
ABD’li model Gigi Hadid’in Twitter hesabını ele geçiren hacker’lar siyasi içerikli mesajlar yayınladı.
Yılda 9.5 milyon dolarla dünyanın en çok kazanan 7. modeli olan Hadid, hesabından siyasi içerikli mesajlar yayınladı. 9 milyon takipçili profilden,“Keşke II. Dünya Savaşı’nı Almanlar kazansaydı”, “Hitler, kötü hiçbir şey yapmadı” ve “Donald Trump’a oy veriyorum, çünkü o gelmiş geçmiş en iyi başkan” tweet’leri atıldı. Kısa sürede anlaşılan siber saldırının ardından tweet'ler silindi.
(Güneş)