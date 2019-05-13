Gigi Hadid hack'lendi

Yılda 9.5 milyon dolarla dünyanın en çok kazanan 7. modeli olan Hadid, hesabından siyasi içerikli mesajlar yayınladı. 9 milyon takipçili profilden,“Keşke II. Dünya Savaşı’nı Almanlar kazansaydı”, “Hitler, kötü hiçbir şey yapmadı” ve “Donald Trump’a oy veriyorum, çünkü o gelmiş geçmiş en iyi başkan” tweet’leri atıldı. Kısa sürede anlaşılan siber saldırının ardından tweet'ler silindi.

(Güneş)