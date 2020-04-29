Gigi Hadid 5 aylık hamile mi? Sosyal medyayı sallayan iddia!

ABD’de bir dargın bir barışık yürüttükleri ilişkileriyle gündemden düşmeyen ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik’le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen magazin sitesi TMZ, Hadid’in hamile olduğunu öne sürdü.

2015’te Malik’in video klibi için bir araya geldiklerinde tanışarak sevgili olan çift, o tarihten bugüne sayısız kez ayrılıp bir araya geldi. TMZ’nin haberine göre son olarak Aralık 2019’da Malik’le barışan Hadid, 5 aylık hamile.

Geçtiğimiz günlerde 25. yaşını kutlayan Hadid’in, Malik’le beraber paylaştığı fotoğraflarda göbeğindeki çıkıntının sırrı da ortaya çıkmış oldu. Çifte yakın bir kaynak, TMZ’ye yaptığı açıklamada Hadid ve Malik’in çok mutlu olduklarını ancak bebeğin cinsiyetini henüz bilmediklerini söyledi.

Çift, corona virüsü salgını nedeniyle Hadid’in ailesinin Pensilvanya’daki evlerinde karantinada kalıyor.