Geri sayım başladı! İşte 8 aylık hamile Hazal Kaya'nın son hali...

Oyuncu Hazal Kaya ve meslektaşı Ali Atay, 6 Şubat'ta nikah masasına oturmuştu. Evlendikten kısa süre sonra hamilelik müjdesini veren Hazal Kaya, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

SON POZU BEĞENİ TOPLADI

Son olarak 8 aylık hamile olan Hazal Kaya'dan yeni poz geldi. Kaya'nın karnı burnunda görüntüsü hayranları şimdiden heyecanlandı.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda çift, bir erkek bebek beklediklerini ve oğullarına 'Fikret Ali' ismini vereceklerini belirtmişlerdi. Öte yandan ünlü oyuncunun önümüzdeki ayda bebeğini kucağına alması bekleniyor.