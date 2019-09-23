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  3. Geri sayım başladı! 7 aylık hamile Tülin Şahin'den kilo itirafı

Geri sayım başladı! 7 aylık hamile Tülin Şahin'den kilo itirafı

Geri sayım başladı! 7 aylık hamile Tülin Şahin'den kilo itirafı

Geçtiğimiz nisan ayında Pedro de Noronha ile evlenen ve şimdilerde ilk bebeğine 7 aylık hamile olan Tülin Şahin, hakkında merak edilenleri Kanal D'deki 2. Sayfa programına anlattı.

İşte Tülin Şahin'in açıklamalarından satır başları...

-7 aylık hamileyim. Kızım olacak. Birkaç isim belli ama karar veremedik.

-Aşerme enteresan bir şekilde yok. Eşim bana çok iyi bakıyor sağ olsun. Klasik erik olayı olmadı. 

-Şuana kadar 9-10 kilo aldım.

-Bulantılarım başlarda o kadar çok olmadı. 4. aydan itibaren başladı. 

-Bende unutkanlık başladı. İklime klima demek kaç puan? 

-Çantamdaki rujun olmaması çok önemsiz, anahtar önemli. 5-6 tane anahtar yaptırdım.

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