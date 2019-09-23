Geri sayım başladı! 7 aylık hamile Tülin Şahin'den kilo itirafı

İşte Tülin Şahin'in açıklamalarından satır başları...

-7 aylık hamileyim. Kızım olacak. Birkaç isim belli ama karar veremedik.

-Aşerme enteresan bir şekilde yok. Eşim bana çok iyi bakıyor sağ olsun. Klasik erik olayı olmadı.

-Şuana kadar 9-10 kilo aldım.

-Bulantılarım başlarda o kadar çok olmadı. 4. aydan itibaren başladı.

-Bende unutkanlık başladı. İklime klima demek kaç puan?

-Çantamdaki rujun olmaması çok önemsiz, anahtar önemli. 5-6 tane anahtar yaptırdım.