Gerçek bir hikaye geliyor... Güçlü oyuncu kadrosuyla 'Çöp Apartmanı'

TRT 1 ekranlarında, oyuncu kadrosu güçlü yeni bir dizi başlıyor! Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar gibi isimlerin başrolünde oynadığı ‘Çöp Apartmanı’ adlı dizinin anlaşmaları tamamladı. Oyuncu kadrosu ve teknik ekiple hazırlıklarının birçoğunu bitiren dizi, önümüzdeki günlerde okuma provasıyla ekran macerası için ilk adımını atacak.

ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Gülşen Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ kitabından uyarlanan ‘Çöp Apartmanı’ adlı dizi, gerçek bir yaşam hikayesini ekrana getirecek. Sektörün başarılı isimlerini bir araya getiren dizi, oyuncu kadrosuyla bile yeni sezonda en çok merak edilen projeler arasında yerini aldı.

