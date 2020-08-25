Gerçeğin Peşinde başladı mı? Star Tv Gerçeğin Peşinde'yi kim sunacak?

Gerçeğin Peşinde, uzman konukları, yaşanmış olaylardan ve faili meçhul dosyaları ele alacak. Gerçeğin Peşinde, hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Programın yapımcılığını, Bloom Medya ve Skala Yapım oluşturmaktadır.

GERÇEĞİN PEŞİNDE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gerçeğin Peşinde 24 Ağustos Pazartesi itibari ile başladı. Program hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

Gerçeğin Peşinde sunucu Serap Paköz kimdir, kaç yaşında?

STAR TV GERÇEĞİN PEŞİNDE’Yİ KİM SUNUYOR?

Yapımcılığını Bloom Medya ve Skala Yapım’ın üstlendiği “Gerçeğin Peşinde”, ekranların sevilen yüzü Serap Paköz’ün sunumuyla, hafta içi her gün Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Yaşanmış hikayeleri konu alan program, faili meçhul dosyaların karanlık yüzünü aydınlatacak. Kayıpların bulunacağı, ayrı kalanları kavuşacağı ve cinayetlerin ardındaki sır perdelerinin de açığa çıkacağı ‘Gerçeğin Peşinde’, izleyenleri derinden etkileyecek.

Hafta içi her gün ekrana gelecek, Serap Paköz’ün sunacağı programa; uzman görüşleriyle Adli Tıp Uzmanı Taner Güven ve Avukat Hasan Kocabey de katkı sağlayacak.