George R.R. Martin: Game of Thrones'un ikinci devam dizisi çekiliyor

Game of Thrones‘ta anlatılan olayların 5 bin yıl öncesinde geçecek The Long Night adlı devam dizisi için hazırlıklarını sürdüren HBO’nun ikinci Game of Thrones devam dizisine de resmi onayı vermeye hazırlandığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Bu yeni spin-off dizisini George R.R. Martin, Ryan J. Condal ile birlikte hazırlıyor. Bu dizide de Game of Thrones’ta anlatılan olayların 300 yıl öncesinde geçecek. Dizinin merkezinde ise Yedi Krallık’ı fethedip uzun süre tahtta oturan Targaryen ailesi olacak.

‘DİZİDE EJDERHALAR DA OLACAK’

Filmloverss'tan Erhan Tan'ın haberine göre yeni projenin adının belli olduğunu söyleyen Martin’in kişisel blogunda yaptığı açıklamalarda; “Şu sıralar internette tüm başlıkları meşgul eden diğer proje de bir prequel. Ve evet benim kitaplarımdan birinden uyarlanıyor. Bir senaryosu ve yol haritası var ve ikisi de muhteşem, ilk kalite, heyecan verici. Ejderhalar olacağını söyleyebilirim. Başka herkes söyledi, ben neden söylemeyeyim?” ifadeleri geçiyor.

‘AYNI ANDA ÜÇ FARKLI GAME OF THRONES DİZİSİ EKRANLARDA OLACAK’

Martin, bir süredir hazırlık aşamasında olan ilk Game of Thrones spin-off‘u hakkında da yeni detaylar paylaşırken aynı anda iki, hatta belki de üç farklı Game of Thrones dizisinin ekranlarda olabileceğini belirtti. Jane Goldman’ın yaratıcısı olduğu bu ilk spin-off’un pilot bölümünün çekimlerinin geçtiğimiz ay tamamlandığını söyleyen Martin, pilot bölümün ilk kurgusunu önümüzdeki günlerde izleyeceğini belirtti.