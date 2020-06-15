Gençliğim Eyvah'ın Zola'sı Burak Tozkoparan kimdir? Burak Tozkoparan kaç yaşında?

Gençliğim Eyvah dizisi oyuncularından olan Zola karakterini kim olduğu merak edilip araştırılıyor. ATV ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Gençliğim Eyvah dizisi yakından takip ediliyor. Birbirinden değerli oyuncu kadrosu ile izleyici ile buluşacak olan dizi de Gençliğim Eyvah’ın Zola’sı Burak Tozkoparan’ın kimdir, kaç yaşındadır sorularının yanıtı aranıyor. Burak Tozkoparan hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GENÇLİĞİM EYVAH’IN ZOLA’SI KİMDİR?

Dürüst, çalışkan ve yetenekli bir şef aşçı. Arif'in babası olduğunu bilmiyor. Kankası Çavi'nin yüzünden başını belaya sokup Türkiye’ye geldiğinde babasının Arif olduğunu öğrenecek.

BURAK TOZKOPARAN KİMDİR?

4 Kasım 1992 yılında İstanbul'da doğan Burak Tozkoparan; oyuncu baterist ve müzisyenlik gibi birçok dalda kendini yetiştirmiş birisidir. Aslen Rizeli olan Burak Tozkoparan; 2 Nisan 2011 yılında Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan Vodafone 14. Liseler Arası Müzik yarışmasında enstrüman çalanlar dalında bateristliği ile birinci olmuştur.Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi'nin temsil ettiği yarışma sonrası eğitimini Okan Üniversitesi'nde yüzde yüz burslu kazanarak; Sinema ve Televizyon bölümünde okumaktadır.

Birçok grupla beraber çalışan Burak Tozkoparan Olcayto Ahmet Tuğsuz un eşliğinde kurulan Pervane grubunda da bateristlik yapmıştır. Oyunculuk kariyerinde ilk adımı Paramparça dizisinde Ozan karakteriyle yapan Burak Tozkoparan; Gönenç Uyanık'ın yapmış olduğu sinema filminde ise 12 Şubat 2016 da vizyona giren Hesapta Aşk filminde Mert karakterini canlandırarak sinema deneyimini de başarıyla uygulamıştır. Akrep burcu olan Burak Tozkoparan 23 yaşındadır. Burak Tozkoparan Paramparça ve Hesapta aşk adlı iki oyunda yer almıştır.

BURAK TOZKOPARAN DİZİ VE FİLMLERİ

2015- Hesapta Aşk (Mert) (Sinema Filmi)

2014 -Paramparça (Ozan) (TV Dizisi)