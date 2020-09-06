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  3. Gençliğim Eyvah'ın yıldızı Elif Doğan o fotoğrafı ile şoke etti!
06 Eylül 2020 Pazar 15:35 | Son Güncelleme:

Gençliğim Eyvah'ın yıldızı Elif Doğan o fotoğrafı ile şoke etti!

Gençliğim Eyvah'ın yıldızı Elif Doğan o fotoğrafı ile şoke etti!

Atv'nin sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'ın yıldızı Elif Doğan o fotoğrafı ile şoke etti. Dizide Zekeriya Usta'nın kızına hayat veren Elif Doğan dikkat çeken isimlerden biri oldu. Azra karakterini canlandıran Elif Doğan'ın çocukluk hali gören herkesi şaşırttı.

Gençliğim Eyvah'ın yıldızı Elif Doğan o fotoğrafı ile şoke etti. Dizide Zekeriya Usta'nın kızı Azra'yı canlandıran Elif Doğan en dikkat çekici isimler arasında yer alıyor. 

Elif Doğan'ın şaşırtan fotoğrafları...

ELİF DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Elif Doğan, 6 Eylül 1994'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümü'nde tamamlamıştır.

Elif Doğan ilk oyunculuk deneyimini Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile yaşamış, daha sonra Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol almıştır.

Atv ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Aleyna Karakterine hayat verdi. Elif Doğan, 1.62 metre boyunda, 53 kilo ve Başak burcudur.

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