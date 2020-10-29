TRT1’in sevilen Şampiyon isimli dizisinde Mücella’ya hayat veren oyuncu, son olarak da yaz ekranında başlayan ve 17 bölüm süren atv’nin Gençliğim Eyvah isimli komedi dizisinde Suzan olarak izleyicinin karşısına geçmişti. Gençliğim Eyvah’ın Suzan'ı Bahar Süer'e yeni dizi teklifi geldi.

Yakında Kanal D ekranında yayınlanacak olan İyi Aile Babası isimli dizide genç oyuncu da olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre, yarın sete çıkacak olan ekip ile birlikte Bahar Süer de sette olacak.

Süer’in dizide Ayfer isimli karaktere hayat vereceği de ortaya çıktı…