29 Ekim 2020 Perşembe 00:13 | Son Güncelleme:
Gençliğim Eyvah'ın Suzan'ı Bahar Süer'e yeni dizi teklifi
Seksenler dizisinde Emel karakteri ile dikkat çeken Bahar Süer, 4 yıldır oyuncu olarak çeşitli dizilerde yer aldı. Yeni Gelin dizisinde Nazgül karakteri ile hatırlayacağınız oyuncu, bu yapım sayesinde geniş kitlelere ismini duyurmayı başarmıştı. Gençliğim Eyvah'ın Suzan'ı Bahar Süer'e yeni dizi teklifi geldi.
TRT1’in sevilen Şampiyon isimli dizisinde Mücella’ya hayat veren oyuncu, son olarak da yaz ekranında başlayan ve 17 bölüm süren atv’nin Gençliğim Eyvah isimli komedi dizisinde Suzan olarak izleyicinin karşısına geçmişti. Gençliğim Eyvah’ın Suzan'ı Bahar Süer'e yeni dizi teklifi geldi.
Yakında Kanal D ekranında yayınlanacak olan İyi Aile Babası isimli dizide genç oyuncu da olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre, yarın sete çıkacak olan ekip ile birlikte Bahar Süer de sette olacak.
Süer’in dizide Ayfer isimli karaktere hayat vereceği de ortaya çıktı…