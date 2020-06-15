Gençliğim Eyvah oyuncuları kim, konusu ne? Gençliğim Eyvah nerede çekiliyor?

Gençliğim Eyvah ilk bölümü ile bugün yayın hayatına başlıyor. Dizinin ilk bölümü bugün Atv ekranlarında yayınlanacak. Diziyi heyecanla bekleyenler Gençliğim Eyvah ile ilgili aramalarını hızlandırdı. Süreç Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Yılmaz oturuyor. İşte Gençliğim Eyvah dizisi ile ilgili merak edilenler...

GENÇLİĞİM EYVAH KONUSU NE?

Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın mahalleye gelişi; Arif'in de Zekeriya'nın da hayatlarını alt üst eder. Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Yaşanan tüm bu olaylar sırasında Zola, mahallenin en güzel kızı Azra'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mıdır?

GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCULARI KİM?

Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin.

GENÇLİĞİM EYVAH NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gençliğim Eyvah, İstanbul'da dizi için hazırlanan bir platoda çekiliyor.