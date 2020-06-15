Gençliğim Eyvah Azra kimdir? Gençliğim Eyvah'ın Azra'sı Elif Doğan kaç yaşında?

Gençliğim Eyvah bu akşam ilk bölümü ile ekranlara geliyor. Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah dizisinde Azra karakteri merak ediliyor. İzleyiciler Gençliği Eyvah Azra'nın kim olduğunu öğrenmek istiyor. Gençliğim Eyvah'ın Azra'sı Elif Doğan kimdir ve kaç yaşında gibi soruların yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

GENÇLİĞİM EYVAH AZRA KİMDİR?

Zekeriya Usta'nın kıymetlisi. Dünya bir yana Azra bir yana. Çalışkan ve tuttuğunu koparan genç bir kadın. Ahmet çocukluk aşkı. İlk göz ağrısı.

GENÇLİĞİM EYVAH'IN AZRA'SI ELİF DOĞAN KİMDİR?

Elif Doğan, 6 Eylül 1994'te İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümü'nde tamamlamıştır.

Elif Doğan ilk oyunculuk deneyimini Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile yaşamış, daha sonra Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol almıştır.

Atv ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Aleyna Karakterine hayat verdi. Elif Doğan, 1.62 metre boyunda, 53 kilo ve Başak burcudur.

Diziler ve filmler:

2019 – Zengin ve Yoksul (Aleyna) (TV Dizisi)

2018 – Darısı Başımıza (Öykü) (TV Dizisi)

2017-2018 – Çukur (Hale) (TV Dizisi)

2016-2017 – Hayat Bazen Tatlıdır (TV Dizisi)

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (Suna) (TV Dizisi)