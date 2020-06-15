Gençliğim Eyvah 1. bölüm izle! Gençliğim Eyvah 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

15 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Gençliğim Eyvah dizisi yaz aylarında izleyecek bir şey bulamayanların imdadına yetişiyor. Başrollerini Levent Ülgen ve Cengiz Bozkurt’un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Günay Karacaoğlu, Elif Doğan, Burak Tozkoparan ve Ekin Mert Daymaz gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Deniz Yılmaz’ın üstlendiği Gençliğim Eyvah 2. bölüm fragmanı ve 1. bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



GENÇLİĞİM EYVAH 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GENÇLİĞİM EYVAH 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Atv ekranlarında yayınlanan Gençliğim Eyvah dizisi aynı semtte bulunan iki düşman kebapçının yaşadıkları olaylar eğlenceli bir dille izleyiciye aktarılıyor. Dizinin 15 Haziran Pazartesi günü yayınlanan 1. bölümde; Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın mahalleye gelişi; Arif'in de Zekeriya'nın da hayatlarını alt üst eder. Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar.

Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Yaşanan tüm bu olaylar sırasında Zola, mahallenin en güzel kızı Azra'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır.

GENÇLİĞİM EYVAH 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.