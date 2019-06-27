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  3. Genç oyuncu Özge Gürel ve sevgilisi Serkan Çayoğlu İtalya'da romantik bir tatile çıktı

Genç oyuncu Özge Gürel ve sevgilisi Serkan Çayoğlu İtalya'da romantik bir tatile çıktı

Genç oyuncu Özge Gürel ve sevgilisi Serkan Çayoğlu İtalya'da romantik bir tatile çıktı

Genç oyuncu Özge Gürel ile meslektaşı ve sevgilisi Serkan Çayoğlu, bugünlede keyifli bir İtalya tatili yapıyor.

"Kiraz Mevsimi" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, yaz tatillerini İtalya turu yaparak sürdürüyor.

4 yıldır dolu dizgin ilişki yürüten çift, şimdiye kadar Napoli ve Positano'yu gezdi.

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Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yeniköy'deki bir restorandan çıkarken görüntülenen çift, ayaküstü magazincilerin sorularını yanıtlamıştı. Gürel, "Tatilde sevgilinizden sürpriz bir teklif geldi mi?" sorusuna, "Yok, gelmedi. Bizim öyle bir derdimiz yok" yanıtını vermişti.

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