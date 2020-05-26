Genç oyuncu kardeşini paylaştı, takipçileri şaşırdı

Fotoğrafları yağlıboya tablo haline getiren bir uygulamayı deneyen ve sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 11 yaşındaki kardeşinin de aynı uygulamayı denediğini söyledi.

Yazıcı, 11 yaşındaki kardeşinin de aynı uygulamayı kullanarak yaptığı paylaşımı sayfasına taşıdı ve “Kardeşiminki daha güzel oldu” notunu düştü.

Takipçileri genç oyuncunun kardeşinin fotoğrafını,Londra’da yaşayan ve kariyerini şarkıcılık üzerine kurmak isteyen Serel Yereli’ye benzetti.

Yazıcı da bu benzerliği kendilerinin de fark ettiğini belirterek, “Aşırı benziyorlar evet” şeklinde bir yorum yaptı.