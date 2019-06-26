Genç oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkının ilk fotoğrafı!
“Yasak Elma” dizisinin Yıldız’ı Eda Ece, adının uzun zamandır birlikte anıldığı Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer ile önceki akşam Alaçatı’da görüntülendi.
Genç oyuncu Eda Ece, tatile yeni sevgilisi olan basketbolcu Buğrahan Tuncer ile çıktı. Çift, önceki akşam İzmir Alaçatı'da bir mekandaydı. Baş başa yemek yiyen Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, mekan çıkışı ilk kez birlikte objektife takıldı.
EL ELE ÇIKTILAR
Kapıdan el ele çıkan çift, flaşların patlaması üzerine telaşla birbirinden uzaklaştı. Sorulara yanıt vermeyen ikili, farklı yönlere yürüyerek ara sokaklarda gözden kayboldu.