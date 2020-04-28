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Gelinlik provaları artık evde

Gelinlik provaları artık evde

Koronavirüs salgını nedeniyle düğünler iptal olurken gelinlerde ertelenen düğünleri için tatlı bir telaş içinde...

Gelinlik modellerini henüz seçmemiş gelin adayların imdadına ise modacı Pınar Bent yetişti. Ünlü modacı, nikah tarihi yaklaşan ya da henüz istediği modeli bulamayan müşterilerine “evde hizmet’ sunuyor. Bent, dezenfekte edilmiş gelinlik modelleriyle evlere gidiyor, gelin adaylarıyla birlikte hayallerindeki elbiseyi gerçeğe dönüştürmek için harekete geçiyor. 

Bent, “Bu dönemde gelinlerimize yardımcı olmak için tüm hijyen kurallarına dikkat ederek evlerine gidiyoruz. Hayallerindeki gelinliğe kavuşmalarını sağlıyoruz” dedi. 


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