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  • Gelinim Olur Musun yarışması ile tanınan Sinem Umaş'a 3 gün zorlama hapis cezası
16 Ekim 2020 Cuma 07:00 | Son Güncelleme:

Gelinim Olur Musun yarışması ile tanınan Sinem Umaş'a 3 gün zorlama hapis cezası

Gelinim Olur Musun yarışması ile tanınan Sinem Umaş'a 3 gün zorlama hapis cezası
- NESLİHAN KESKİN

‘Gelinim Olur Musun' adlı programı ile ünlenen Sinem Umaş için ‘zorlama hapsi' talebinde bulunuldu.

‘Gelinim Olur Musun’ adlı programıyla ünlenen Sinem Umaş’ın hakaret ve tehditlerine maruz kaldığı iddiasıyla 2 ay tedbir kararı aldıran Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği’nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, kararı ihlal ettiği gerekçesiyle ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu. Mahkeme Yılmaz’ı haklı buldu. Umaş, 3 gün süreyle zorlama hapsine çarptırıldı. 

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