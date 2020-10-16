Gelinim Olur Musun yarışması ile tanınan Sinem Umaş'a 3 gün zorlama hapis cezası

‘Gelinim Olur Musun’ adlı programıyla ünlenen Sinem Umaş’ın hakaret ve tehditlerine maruz kaldığı iddiasıyla 2 ay tedbir kararı aldıran Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği’nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, kararı ihlal ettiği gerekçesiyle ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu. Mahkeme Yılmaz’ı haklı buldu. Umaş, 3 gün süreyle zorlama hapsine çarptırıldı.