Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Onur Büyüktopçu'dan flaş karar!

Gelinim Mutfakta adılı yarışmayı sunan ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu'nun Cinsel içerikli video ve fotoğraflarla şantaj' davasında beklenmedik bir gelişme gündeme geldi.

Onur Büyüktopçu, Alaçatı'da arkadaşlarıyla bir villada konaklarken cep telefonunu bulamamış, kaybolduğunu düşünerek savcılığa başvurmamıştı. Ancak bir süre sonra Onur Büyüktopçu'ya sosyal medya üzerinden cinsel içerikli videosu ve bazı fotoğraflarının olduğu bir şantaj mesajı gelmişti.

İddiaya göre bir şahıs, Onur Büyüktopçu'dan söz konusu video ve fotoğrafları internete sızdıracağını söylemiş, 50 bin lira talep etmiş, ünlü sunucu da panikleyerek parayı göndermişti.

Ancak ünlü sunucu, kendisine mesaj atan hesabın arkadaşı tarafından kullanıldığını öğrenince savcılığa başvurmuştu. Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Onur Büyüktopçu'nun şantaj davası sürerken şikayetten vazgeçmesi şaşkınlık yarattı.

Kullanıcı Davut G., Büyüktopçu'nun kendisine borcu olduğu için para gönderdiğini, şantajda bulunmadığını iddia etti. Davut G'nin telefonunda inceleme yapıldığında ise ünlü sunucuya yapılan şantaj mesajları ele geçirildi. Savcılık Davut G. hakkında dava açtı.

Sabah'ın haberine göre, yargılama sırasında Büyüktopçu, mahkemeye dilekçe sunarak şikayetten vazgeçtiğini beyan etti. Büyüktopçu'nun avukatı tarafından verilen dilekçede; müvekkilinin dava dosyasındaki şikayetinden vazgeçtiği, davaya katılma talebi olmadığı anlatıldı.