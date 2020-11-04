Gelinim Mutfakta Zeynep, yeni sezon yarışmacıları arasında yer alıyordu. Program başladığı günden bu yana ekranda olan Gelinim Mutfakta Zeynep üç gündür yayında görünmedi. Onur Büyüktopçu tarafından sunulan yarışma programında Zeynep'in yerine Gizem gelin geldi. Peki, Gelinim Mutfakta Zeynep neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Zeynep elendi mi?

GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP NEDEN AYRILDI?

Gelinim Mutfakta Zeynep cuma günü haftanın finalinden elendi. Hafta boyunca en yüksek puanı alan Zeynep Kalyon Gökçe yarışmaya veda etti.

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GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Zeynep Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkan yeni yarışmacılar arasında yer alıyor. Zeynep Kalyon Gökçe yarışmanın başından beri Gelinim Mutfakta'da yarışıyor.

Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Zeynep, katıldığı ilk bölümde “buraya tozu dumana katmaya geliyorum.” sözleriyle iddialı bir giriş yapmıştı