Gelinim Mutfakta Zeynep kimdir, kaç yaşında, nereli? Zeynep, Gelinim Mutfakta'ya geri döndü!

Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekrana geliyor. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu program izleyenlerden tam not alıyor. 28 Aralık Pazartesi günü yarışmaya Gelinim Mutfakta Zeynep tekrardan dönüyor. Hırslı bir yapısı olduğuna dikkat çeken Gelinim Mutfakta Zeynep kimdir, kaç yaşında, nereli?

GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Zeynep Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkan yeni yarışmacılar arasında yer alıyor. Zeynep Kalyon Gökçe yarışmanın başından beri Gelinim Mutfakta'da yarışıyordu. Yaklaşık 2 ay önce programdan elendi. Bugün itibarıyla programa yeniden katıldı.

Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Zeynep, katıldığı ilk bölümde “buraya tozu dumana katmaya geliyorum.” sözleriyle iddialı bir giriş yapmıştı.