Gelinim Mutfakta Zeynep kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta Zeynep nereli?

Gelinim Mutfakta Zeynep yeni sezonda yeni yarışmacılar arasında yer alıyor. Zaman zaman gerilimin arttığı Gelinim Mutfakta'da yarışmacılar 5 altın bileziğin sahibi olmak istiyor. Gelinim Mutfakta Zeynep hırslı bir yarışmacı olduğunu programın başında açıklamıştı. Gelinim Mutfakta Zeynep ve kayınvalidesi Yasemin Gökçe haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gelinim Mutfakta Zeynep Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkan yeni yarışmacılar arasında yer alıyor. Zeynep Kalyon Gökçe yarışmanın başından beri Gelinim Mutfakta'da yarışıyor.

Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Zeynep, katıldığı ilk bölümde “buraya tozu dumana katmaya geliyorum.” sözleriyle iddialı bir giriş yapmıştı.