Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları kimdir? İşte Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları

Gelinim Mutfakta izleyicileri yeni yarışmacıların kimler olduğunu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışmaya sevilen isimler geri döndü. En iyiler arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşecek. Reyhan&Ezgi, Çiğdem&Elif, Nurten&Özlem ve Ayten&Özüm çiftlerinin geri döndüğü yarışma ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

İŞTE GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACILARI

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ- REYHAN YILDIRIM

Reyhan Yıldırım, Erzincan'lı ve otoriter bir kaynana.. Ezgi Yıldırım, Elazığ doğumlu, 4 yıldır evli ve 1,5 yaşında bir çocuğu var. Kendi gelininin dik başlı olmadığını uysal ve uyumlu bir yapısı olduğunu belirten Reyhan Yıldırım, 'Hatice gibi bir gelinim olsaydı onu hemen boşatırdım' sözüyle dikkat çekmişti.

GELİNİM MUTFAKTA ÖZLEM- NURTEN ARGÜN

Özlem, kendisinin Kastamonulu, kayınvalidesi Nurten Hanım ise Sivaslıdır. Moda tasarımcılığı yapan Özlem Argün, sert mizacı ve sivri dili ile yarışmada dikkat çekiyordu.

GELİNİM MUTFAKTA AYTEN - ÖZÜM SAKARYA

Yeni evli olan Özüm Sakarya İzmirlidir. Özürm'ün kayınvalidesi Ayten Sakarya ise Siirtlidir.

GELİNİM MUTFAKTA ÇİĞDEM- ELİF AKÇAM

Hijyene bir hayli önem gösteren ve arkadaşlarını bu yönde uyaran Elif'in bu tutumu, diğer yarışmacıların tepkisini çekmişti. Gelinim Mutfakta'ya katılan Elif Akçam, programa 3’ncü kez dönmüştü.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.