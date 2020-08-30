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  3. Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman? Gelinim Mutfakta 3. sezon tarihi belli oldu mu?
30 Ağustos 2020 Pazar 12:08 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman? Gelinim Mutfakta 3. sezon tarihi belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman" Gelinim Mutfakta 3. sezon tarihi belli oldu mu"

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 3. yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonunda yeni sunucusu belli oldu. Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Onur Büyüktopçu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman?

Gündüz kuşağında en çok izlenen programlardan biri olan Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. 3. sezon bölümleri ile ekrana gelecek olan Gelinim Mutfakta'yı yeni sezonda Onur Büyüktopçu sunacak. Gelinim Mutfakta 3. sezon tarihi belli oldu mu? sorusunun yanıtı tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta 3. sezon tarihi henüz belli olmadı. Kanal D'nin sayfasında 'yakında' ifadesi yer alıyor.

Gelinim Mutfakta Fatih Ürek neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA'YI ONUR BÜYÜKTOPÇU SUNACAK

Gelinim Mutfakta, çok yakında üçüncü sezon bölümleriyle ekranda olacak. Daha önce olduğu gibi hafta içi her gün yayınlanacak programın sunucusu Fatih Ürek artık olmayacak.

Daha önce Yemekteyiz'i sunan Onur Büyüktopçu yeni sezonda Gelinim Mutfakta'yı sunacak.

Onur Büyüktopçu’nun renkli sunumu ve yenilenen dekoruyla ekrana gelecek “Gelinim Mutfakta”, gündüz kuşağına neşe katmaya devam edecek. Hem eğlendiren hem kazandıran programda gelinler ve kaynanalar mutfakta kıyasıya yarışacak.

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