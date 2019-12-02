Gelinim Mutfakta Yağmur kimdir? Gelinim Mutfakta Yağmur ve kayınvalidesi Ayten Öz kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta Yağmur kimdir? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta programına bu hafta yeni yarışmacılar Ayten Öz ve gelini Yağmur Öz katıldı. Tavırları ve konuşmaları ile dikkat çeken Gelinim Mutfakta Yağmur ve kayınvalidesi Ayten Öz kaç yaşında? araştırılıyor. İşte yanıtı..

GELİNİM MUTFAKTA YAĞMUR KİMDİR?

Gelinim Mutfakta'ya 82. Hafta Ayten Öz ve gelini Yağmur Öz katıldı. Ayten Öz, Malatyalı. Gelini Yağmur Öz İstanbullu, 27 yaşında, 5,5 yıllık evli ve 1 çocuğu var.

Gelinim Mutfakta Yağmur Öz‘ün Bilgileri (Gelin)

27 yaşında

4 yaşında bir kızı var

5.5 yıllık evli

Şu an çalışmıyor

Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor

sosyal olmayı çok seviyor

1 Çocuk annesi

Bulem Melek adında kızı var

Kendisi bloger

Aslen İstanbullu

Gelinim Mutfakta Kaynana Ayten Öz’ün Bilgileri (Kaynana)

İstanbul’dan yarışmaya katılıyor

Aslen Malatyalı

3 Evladı var

İkisi evli biri bekar

Bir evladı var Fatih Ürek Hayranı