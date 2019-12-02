Gelinim Mutfakta Yağmur kimdir? Gelinim Mutfakta Yağmur ve kayınvalidesi Ayten Öz kaç yaşında?
Gelinim Mutfakta Yağmur kimdir? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Gelinim Mutfakta’ya her hafta Pazartesi yeni yarışmacılar katılıyor. Bu haftanın yeni yarışmacıları Ayten Öz ve gelini Yağmur Öz oldu. Sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'ya 82. haftada katılan Ayten Öz ve gelini Yağmur izleyiciler tarafından merak edildi.. İşte Gelinim Mutfakta Yağmur ve kayınvalidesi Ayten Öz..
Gelinim Mutfakta Yağmur kimdir? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta programına bu hafta yeni yarışmacılar Ayten Öz ve gelini Yağmur Öz katıldı. Tavırları ve konuşmaları ile dikkat çeken Gelinim Mutfakta Yağmur ve kayınvalidesi Ayten Öz kaç yaşında? araştırılıyor. İşte yanıtı..
GELİNİM MUTFAKTA YAĞMUR KİMDİR?
Gelinim Mutfakta'ya 82. Hafta Ayten Öz ve gelini Yağmur Öz katıldı. Ayten Öz, Malatyalı. Gelini Yağmur Öz İstanbullu, 27 yaşında, 5,5 yıllık evli ve 1 çocuğu var.
Gelinim Mutfakta Yağmur Öz‘ün Bilgileri (Gelin)
27 yaşında
4 yaşında bir kızı var
5.5 yıllık evli
Şu an çalışmıyor
Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor
sosyal olmayı çok seviyor
1 Çocuk annesi
Bulem Melek adında kızı var
Kendisi bloger
Aslen İstanbullu
Gelinim Mutfakta Kaynana Ayten Öz’ün Bilgileri (Kaynana)
İstanbul’dan yarışmaya katılıyor
Aslen Malatyalı
3 Evladı var
İkisi evli biri bekar
Bir evladı var Fatih Ürek Hayranı