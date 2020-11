Gelinim Mutfakta saati mi değişti, sorusu gündeme geldi. Kanal D'nin sevilen yarışma programı hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. 4 gelin ve kayınvalide gün sonunda çeyrek altını ve haftanın finalinde ise 5 altın bileziğin sahibi olmak için yarışıyor. Peki, Gelinim Mutfakta saati mi değişti? Gelinim Mutfakta yeni bölümleri saat kaçta yayınlanır?

GELİNİM MUTFAKTA SAATİ Mİ DEĞİŞTİ?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 14:00'de yayınlanıyordu. Geçen hafta Onur Büyüktopçu programın bundan böyle hafta içi her gün 13:00'da başlayacağını belirtti. Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam edecek.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.