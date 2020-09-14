Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? Gelinim Mutfakta yeni sezon başladı mı?

Gelinim Mutfakta yeni sezon için geri sayım sona eriyor. 4 gelin ve kayınvalidenin birlikte yarıştığı ve haftanın sonunda altın bilezik kazandığı programda yeni sezonu Onur Büyüktopçu sunacak. Peki, Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? Programın saati, Kanal D 14 Eylül yayın akışında yer alıyor.

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kanal D yayın akışına göre, Gelinim Mutfakta yeni sezon saat 13:45'te başlayacak.

GELİNİM MUTFAKTA'YI ONUR BÜYÜKTOPÇU SUNACAK

Gelinim Mutfakta, çok yakında üçüncü sezon bölümleriyle ekranda olacak. Daha önce olduğu gibi hafta içi her gün yayınlanacak programın sunucusu Fatih Ürek artık olmayacak.

Daha önce Yemekteyiz'i sunan Onur Büyüktopçu yeni sezonda Gelinim Mutfakta'yı sunacak.

Onur Büyüktopçu’nun renkli sunumu ve yenilenen dekoruyla ekrana gelecek “Gelinim Mutfakta”, gündüz kuşağına neşe katmaya devam edecek. Hem eğlendiren hem kazandıran programda gelinler ve kaynanalar mutfakta kıyasıya yarışacak.