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14 Eylül 2020 Pazartesi 11:07 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? Gelinim Mutfakta yeni sezon başladı mı?

Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor" Gelinim Mutfakta yeni sezon başladı mı"

Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı yeni sezona başlıyor. Heyecanla beklenen yeni sezonda gelinler ve kaynanaları geçen sezonlarda olduğu gibi en hafta boyunca yüksek puanı alarak altın bileziklerin sahibi olmak için kıyasıya mücadele edecekler. Yarışmanın sunuculuğu yeni sezonda Onur Büyüktopçu yapacak. Peki, Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor?

Gelinim Mutfakta yeni sezon için geri sayım sona eriyor. 4 gelin ve kayınvalidenin birlikte yarıştığı ve haftanın sonunda altın bilezik kazandığı programda yeni sezonu Onur Büyüktopçu sunacak. Peki, Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? Programın saati, Kanal D 14 Eylül yayın akışında yer alıyor.

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kanal D yayın akışına göre, Gelinim Mutfakta yeni sezon saat 13:45'te başlayacak.

GELİNİM MUTFAKTA'YI ONUR BÜYÜKTOPÇU SUNACAK

Gelinim Mutfakta, çok yakında üçüncü sezon bölümleriyle ekranda olacak. Daha önce olduğu gibi hafta içi her gün yayınlanacak programın sunucusu Fatih Ürek artık olmayacak.

Daha önce Yemekteyiz'i sunan Onur Büyüktopçu yeni sezonda Gelinim Mutfakta'yı sunacak.

Onur Büyüktopçu’nun renkli sunumu ve yenilenen dekoruyla ekrana gelecek “Gelinim Mutfakta”, gündüz kuşağına neşe katmaya devam edecek. Hem eğlendiren hem kazandıran programda gelinler ve kaynanalar mutfakta kıyasıya yarışacak.

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