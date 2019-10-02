Gelinim Mutfakta puan durumu arama motorunda araştırılıyor. Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler puan veriyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. 2 Ekim Gelinim Mutfakta bölümünde duygusal dakikalar yaşanıyor. Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, 2 Ekim Gelinim Mutfakta birincisi kim? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 2 EKİM BİRİNCİSİ KİM?

2 Ekim Gelinim Mutfakta birincisi henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta biirncisi belli oldu. Günün en düşük puanını alan 4 puanla Filiz aldı. İkinci en düşük puano 9 puanla Kıymet aldı. 16 puanla çeyrek altını alan gelin Elif oldu ancak 2 puan kesilince puano 14 oldu. Dilek 10 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 1 EKİM BİRİNCİSİ

Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Kıymet Çoban, Filiz Turan ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını 13 puanla Filiz kazandı. Günün en düşük puanını ise 8 puanla Dilek aldı.

TAVUKLU DALYAN KÖFTE NASIL YAPILIR?

800 gr tavuk kıyması

1 su bardağı galeta unu (azar azar ilave edilecek)

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 adet yumurta

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı karabiber

İçi için:

2 su bardağı bezelye

2 adet orta boy havuç

Sosu için:

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

İnce kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI:

Soğanı rendeleyin ve suyunu elinizle olabildiğince sıkın.

Sarımsakları ezin.

Kıyma, tuz, karabiber, soğan ve sarımsakları yoğurma kabına alın.

Yumurtaları kıymaya ilave edin, üzerine galeta ununu ekleyerek kıymayı yoğurun.

Toparlanan kıymanın üzerine streç film kapatın ve buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.

Kıyma dinlenirken bezelyeleri ve havuçları çok yumuşamayacak şekilde haşlayın ve süzüp kenara ayırın.

Soğuyan havuçları küçük küpler halinde doğrayın.

Mutfak tezgahına streç filmi serin. Kıyma harcını dikdörtgen olacak şekilde yayın.

Harcın ortasına bezelye ve havuçları enine yayın.

Streç filmin ucundan tutarak kıymayı rulo şeklinde sarın.

Yağladığınız fırın tepsisine yerleştirin ve dikkatlice streçi alttan çekerek çıkarın.

180 derece önceden ısıttığınız fırında 40-45 dakika pişirin.

Servis için tereyağını sos tenceresine alın, salçayı ilave edip kavurun.

Tuzunu ve suyunu ilave edip kıvam alıncaya kadar kaynatın.

Pişen köfteyi fırından alın, dilimleyin.

Sos ve maydanoz ile servis yapın.