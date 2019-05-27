Gelinim Mutfakta puan durumu: 27 Mayıs Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu? Kanal D’nin sevilen yarışmasında heyecan devam ediyor. Fatih Ürek’in sunumunu yaptığı yarışmada her gün puanlama yapılıyor ve gün birincileri belli oluyor. Cuma günü ise elenen isim ve haftanın birincisi açıklanıyor. Her hafta farklı tarifler ile yarışan yarışmacılar arasından geçtiğimiz Cuma günü elenen isim Güngör oldu. En düşük puanı alan Güngör yarışmaya veda etti. 27 Mayıs Pazartesi günü kadroya yeni elenen isim ile yarışma devam ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta puan durumu haberimiz içerisinde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün en düşük puanını 10 puan ile Vahide aldı. Günün en düşük puanının alan ikinci gelin 11 puan ile Güngör oldu. Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan isim 14 puan ile Gülcan oldu.

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Güngör ve Gülcan oldu. 54 puan alan Güngör elendi. Beş altın bileziği kazanan isim 68 puan alan Ezgi oldu.

KARAMELLİ ŞEKERPARE TARİFİ

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 yumurta beyazı (sarısını ben kullanmıyorum)

1 çay bardağı pudra şekeri

3,5 çay bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

bir kaç damla limon suyu

Yapılışı:

Bütün malzemelerden elinize yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin ve yarım saat dinlendirin.

Daha sonra yuvarlak şekil verip ortasına, badem veya fındık yerleştirerek yağlanmamış tepsinize dizin ve 200 derece önceden ısınmış fırında kızarıncaya dek pişirin.

Şerbeti için, öncelikle şekeri tencerenizle ocağa alın ve yavaşça karıştırarak karamelize olmasını sağlayın.

Şekerinizin rengi hafif sütlü kahve rengini alırsa yeterlidir…

Suyu ve limon suyunu şerbetini ekleyip orta ateşte ortalama 15 dakika kaynatın, ve soğumaya bırakın.

Şekerpareleriniz sıcak, şerbetiniz soğuk olarak tatlınızın üzeri kapanacak şekilde dökün.

Şayet kapanmazsa sorun değil, arada bir kaşıkla kenarlardaki şerbetinizden alıp şekerparelere gezdirin.