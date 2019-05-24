Gelinim Mutfakta puan durumu! 24 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisinin kim olacağı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Kanal D’nin sevilen yarışmasında heyecan devam ediyor. Fatih Ürek’in sunumunu yaptığı yarışmada her gün puanlama yapılıyor ve gün birincileri belli oluyor. Cuma günü ise elenen isim ve haftanın birincisi açıklanıyor. 23 Mayıs’ta Güller-Vahideh Bakhshayeshizadeh, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri ‘otlu limonlu tavuk’ ile mücadele ettiler. Günün en düşük puanını Güngör aldı, Güngör’ü 10 puanla Vahideh takip etti. Günün en yüksek puanlarını Gülcan ve Ezgi aldı. Çeyrek altının sahibi Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’da birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk gününde en düşük puanı alarak sonuncu sırada tamamlayan isim 9 puanla Gülcan oldu. Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan gelin ise 15 puanla Vahide oldu. Diğer iki gelin ise 12'şer puan aldılar.

21 Mayıs’ta Gelinim Mutfakta'da günün en düşük puanının Gülcan aldı. Günün en yüksek puanını Vahide aldı ve çeyrek altının sahibi oldu.

22 Mayıs’ta 9 puanla Gülcan gün sonuncusu oldu, Güngör’ü 13 puanla Güngör ve Ezgi takip etti. 15 puan toplayan Vahide çeyrek altın kazanan isim oldu.

23 Mayıs’ta Güller-Vahideh Bakhshayeshizadeh, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri ‘otlu limonlu tavuk’ ile yarıştılar.

Günün en düşük puanını Güngör aldı, Güngör’ü 10 puanla Vahideh takip etti. Günün en yüksek puanlarını Gülcan ve Ezgi aldı. Çeyrek altının sahibi Ezgi oldu.

OTLU LİMONLU TAVUK

Gelinim Mutfakta programının 23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan 309. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Otlu Limonlu Tavuk" tarifi!

6 parça kemiksiz kalça eti

3 yemek kas¸ıgˆı tereyagˆı

3 dis¸ sarımsak

1 su bardagˆı tavuk suyu

Yarım su bardagˆı krema

2 yemek kas¸ıgˆı parmesan peyniri

1 limonun suyu

1 tatlı kas¸ıgˆı kuru kekik

1 su bardagˆı kuzu kulagˆı

1 dal limon otu

2 yemek kas¸ıgˆı taze feslegˆen

1 tatlı kas¸ıgˆı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı Tuz

2 çay kaşığı Karabiber

Yapılışı:

Tavukların üzerine tuz, karabiber ve toz paprika biberi serperek tatlandırın.

2 yemek kas¸ıgˆı tereyagˆını eritin.

Tavukların her iki tarafını da rengi dönene kadar pis¸irin.

Kalan tereyagˆını ve ezdigˆiniz sarımsagˆı ekleyerek 1-2 dakika daha pis¸irin.

Tavuk suyu, krema, parmesan peyniri, limon suyu ve kekigˆi ilave edin.

Kaynamaya bas¸layınca kuzu kulagˆı, ince kıyılmıs¸ limongras otu ve taze feslegˆeni ekleyin.

3-5 dakika daha pis¸irip ocaktan alın.

Ön pis¸irme yaptıgˆınız tavuk etlerini bir fırın kabına yerles¸tirin.

Üzerine sosunu gezdirin ve önceden ısıtılmıs¸ 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pis¸irin.

Sıcak olarak servis yapın.