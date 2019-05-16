Gelinim Mutfakta puan durumu! 16 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta puan durumu ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. 16 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Kanal D’de yayınlanan yarışma hafta içi her gün ekrana geliyor. Her gün yeni bir yemek tarifi ile yarışma düzenleniyor. Gelinim Mutfakta programının 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlanan 303. bölümünde yarışmacılar, "Yufkalı Rulo Köfte" tarifi ile yarıştılar. Ceren 5 puanın sahibi oldu ve sonuncu sırada yer aldı. Ceren’in ardından Ezgi 12 puan aldı. 18 puanın sahibi Gülcan çeyrek altını almaya hak kazandı, Güngör 15 puanla günü ikinci tamamladı. 16 Mayıs puan durumu açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 16 Mayıs puan durumu açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

15 Mayıs’ta Ceren 5 puanın sahibi oldu ve sonuncu sırada yer aldı. Ceren’in ardından Ezgi 12 puan aldı. 18 puanın sahibi Gülcan çeyrek altını almaya hak kazandı, Güngör 15 puanla günü ikinci tamamladı.

YUFKALI RULO KÖFTE

Gelinim Mutfakta programının 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlanan 303. bölümünde yarışmacıların yaptığı "Yufkalı Rulo Köfte" tarifi aşağıda yer alıyorç.

2 adet yufka

400 g kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

Yufkaları ıslatmak için;

5 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Sosu için;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı domates salçası

Yarım su bardağı su

Yapılışı:

Öncelikle köfte harcımızı hazırlayalım.

Bunun için geniş bir kaseye kıymayı alalım.

Rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, zeytin yağı, tuz ve kimyonu ilave edip yoğuralım.

Yufkaları ıslatmak için yoğurt, yumurta ve sıvı yağı bir kasede çırpalım.

Yufkayı tezgaha serelim. Üzerine sosu her yerine gelecek şekilde sürelim.

Hazırladığımız köfte harcını ufak ufak yufkanın üzerine eşit şekilde yayalım.

Daha sonra yufkayı rulo şeklinde saralım.

2 yufkayı da aynı şekilde hazırladıktan sonra yufkaları dilimleyelim.

Sosu için küçük bir tencerede tereyağını eritelim.

Üzerine domates sosu ve yarım su bardağı su ekleyip kaynatalım.

Tuz ve karabiber ilave edip ocaktan alalım.

Hazırladığımız sosu fırın kabına boşaltalım.

Üzerine dilimlediğimiz yufkaları sıralayalım. (Kalan yoğurtlu sosunuz varsa yufkaların üzerine sürerek değerlendirebilirsiniz, hem daha güzel kızarır)

180 derece ısıtılmış fırında güzelce kızarıncaya kadar pişirelim.