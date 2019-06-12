Gelinim Mutfakta puan durumu: 12 Haziran Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta izleyicileri merak içerisinde 112 Haziran 2019 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı gibi soruların cevaplarını araştırıyor ve bu konu ile ilgili sonuçları öğrenmek istiyor. Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim mutfakta 12 Haziran puan durumu Gelinim Mutfakta’da Çarşamba gününün kazananı, programın tamamını izleme şansını elde edemeyen vatandaşların merak ettiği konu olmaya başladı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU



Gelinlerin iyi puan alabilmek için tüm hünerlerini gösterdiği Gelinim Mutfakta puan durumu 12 Haziran belli oldu. Verilen puanlar sonucunda günün lideri ve çeyrek altının kazananı 14 puanla Gülcan olarak açıklandı. Diğer yarışmacılar ise 9 puanda kalarak günün ikincileri oldular. Gelinim Mutfakta 12 Haziran bölümünde Besime Hanım ve Hüsniye Hanım arasında büyük tartışmalar yaşandı. Hüsniye Hanımın altın bilezik kazanma iddası Reyhan Hanımın alay konusu oldu.



GELİNİM MUTFAKTA 12 HAZİRAN MENÜSÜ VE YAPILILŞI

SİMİT KEBABI

500 gr kıyma

Yarım su bardağı çiğ köftelik (Simit) ince bulgur

Yarım su bardağı ılık su

3 diş sarımsak (İnce kıyılmış)

1,5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Kimyon,

Kuru nane,

Karabiber

2 çay kaşığıTuz

Servis önerisi

Lavaş ekmeği

1-2 yemek kaşığı labne

15-20 adet közlenmiş arpacık soğan

İri kıyılmış maydanoz

İnce bulguru bir kaba alın ve üzerine ılık suyu gezdirip 20 dakika bekletin.

Yapılışı

Kıymayı, baharatı ve kıyılmış sarımsakları ekleyip yoğurun.

Elinizi hafifçe yağlayın.

Kıymayı iri parçalar halinde alıp, orta boy şişlere geçirin. Düzgünce şekil verin.

Şişe geçirdiğiniz kebabı ızgarada pişirin.

Dilerseniz lavaş ekmeğinin üzerine ince tabaka halinde labne peyniri sürün, közlenmiş soğan ile maydanoz karışımından serpin, en son pişirdiğiniz simit kebabını yerleştirin.

Rulo yapıp servis edin.

