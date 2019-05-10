Gelinim Mutfakta puan durumu! 10 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün haftanın birinci kim oldu?

Gelinim Mutfakta puan durumu ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. 10 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın biricisi kim oldu? Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da her gün farklı bir yemek seçiliyor. Gelinlerin yaptığı yemekleri ise kayınvalideler tadıyor ve puanlıyor. Günün sonunda en çok puanı toplayan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın birincisi ise büyük ödülü kazanırken, sonuncusu ise yarışmaya veda ediyor. -10 Mayıs tarihleri aralığında Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri yarıştılar. İşte haftalık puanlama durumu…

GELİNİM MUTFAKTA 10 NİSAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 10 Nisan birincisi henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

9 Mayıs’ta Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Kadayıf Mantısı" ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi ardından; 9 puan alan Gülcan günü sonuncu tamamladı, Gülcan’ı 11 puanla Güngör takip etti. Çeyrek altının sahibi ise kayınvalidelerden 15 puan alan Ceren oldu. Ezgi 13 puanla günü ikinci tamamladı.

8 Mayıs’ta gün sonuncusu 6 puanla Beyza oldu, Beyza’yı 11 puanla Ezgi takip etti. Gelinim Mutfakta 276. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Güngör Üzüm ve Gülcan Ekinci aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Gün birincisi 18 puanla Gülcan oldu. Yeni yarışmacı Güngör günü ikinci tamamladı

GELİNİM MUTFAKTA 7 NİSAN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelinler 14 puanla Ezgi ve Güngör oldu. Günün en düşük puanını ise 8 puanla Ceren aldı.

Sevim Kaynana:

Güngör: 1 puan (kendi gelini)

Ezgi: 3 puan

Gülcan: 4 puan

Ceren: 5 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi: 3 puan (kendi gelini)

Güngör: 5 puan

Gülcan: 3 puan

Ceren: 1 puan

Besime Kaynana:

Gülcan: 2 puan (kendi gelini)

Ezgi: 3 puan

Ceren: 1 puan

Güngör: 5 puan

Nesibe Kaynana:

Ceren: 1 puan (kendi gelini)

Gülcan: 4 puan

Ezgi: 5 puan

Güngör: 3 puan

Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Gülcan: 25

Güngör 24

Ezgi: 31

Ceren: 12

GELİNİM MUTFAKTA 6 NİSAN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelin 17 puanla Ezgi oldu. Günün en düşük puanını ise 4 puanla Ceren aldı. Gelinim Mutfakta'da 18 puanla günün birincisi olan Gülcan, çeyrek altının da sahibi oldu.

Sevim Kaynana:

Güngör: 3 puan (kendi gelini)

Ezgi: 5 puan

Gülcan: 2 puan

Ceren: 1 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi: 5 puan (kendi gelini)

Güngör: 2 puan

Gülcan: 3 puan

Ceren: 1 puan

Besime Kaynana:

Gülcan: 2 puan (kendi gelini)

Ezgi: 5 puan

Ceren: 1 puan

Güngör: 3 puan

Nesibe Kaynana:

Ceren: 1 puan (kendi gelini)

Gülcan: 5 puan

Ezgi: 2 puan

Güngör: 2 puan

Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Gülcan: 12

Güngör 10

Ezgi: 17

Ceren: 4