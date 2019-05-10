Gelinim Mutfakta puan durumu! 10 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün haftanın birinci kim oldu?
Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılıyor. 10 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün haftanın birincisi kim oldu? Kanal D’nin sevilen yarışmasında her hafta birincilik heyecanı yaşanıyor. 6-10 Mayıs tarihleri aralığında Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri yarıştılar. Yarışmacılar 9 Mayıs’ta kadayıf mantısı yaptılar. Çeyrek altının sahibi ise kayınvalidelerden 15 puan alan Ceren oldu. Gülcan ise sonuncu sırada yer aldı. Gelinim Mutfakta’da birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.
Gelinim Mutfakta puan durumu ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. 10 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın biricisi kim oldu? Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da her gün farklı bir yemek seçiliyor. Gelinlerin yaptığı yemekleri ise kayınvalideler tadıyor ve puanlıyor. Günün sonunda en çok puanı toplayan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın birincisi ise büyük ödülü kazanırken, sonuncusu ise yarışmaya veda ediyor. -10 Mayıs tarihleri aralığında Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri yarıştılar. İşte haftalık puanlama durumu…
GELİNİM MUTFAKTA 10 NİSAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta’da 10 Nisan birincisi henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
9 Mayıs’ta Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Kadayıf Mantısı" ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi ardından; 9 puan alan Gülcan günü sonuncu tamamladı, Gülcan’ı 11 puanla Güngör takip etti. Çeyrek altının sahibi ise kayınvalidelerden 15 puan alan Ceren oldu. Ezgi 13 puanla günü ikinci tamamladı.
8 Mayıs’ta gün sonuncusu 6 puanla Beyza oldu, Beyza’yı 11 puanla Ezgi takip etti. Gelinim Mutfakta 276. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Güngör Üzüm ve Gülcan Ekinci aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Gün birincisi 18 puanla Gülcan oldu. Yeni yarışmacı Güngör günü ikinci tamamladı
GELİNİM MUTFAKTA 7 NİSAN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelinler 14 puanla Ezgi ve Güngör oldu. Günün en düşük puanını ise 8 puanla Ceren aldı.
Sevim Kaynana:
Güngör: 1 puan (kendi gelini)
Ezgi: 3 puan
Gülcan: 4 puan
Ceren: 5 puan
Reyhan Kaynana:
Ezgi: 3 puan (kendi gelini)
Güngör: 5 puan
Gülcan: 3 puan
Ceren: 1 puan
Besime Kaynana:
Gülcan: 2 puan (kendi gelini)
Ezgi: 3 puan
Ceren: 1 puan
Güngör: 5 puan
Nesibe Kaynana:
Ceren: 1 puan (kendi gelini)
Gülcan: 4 puan
Ezgi: 5 puan
Güngör: 3 puan
Yarışmacıların toplam puanları şöyle;
Gülcan: 25
Güngör 24
Ezgi: 31
Ceren: 12
GELİNİM MUTFAKTA 6 NİSAN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelin 17 puanla Ezgi oldu. Günün en düşük puanını ise 4 puanla Ceren aldı. Gelinim Mutfakta'da 18 puanla günün birincisi olan Gülcan, çeyrek altının da sahibi oldu.
Sevim Kaynana:
Güngör: 3 puan (kendi gelini)
Ezgi: 5 puan
Gülcan: 2 puan
Ceren: 1 puan
Reyhan Kaynana:
Ezgi: 5 puan (kendi gelini)
Güngör: 2 puan
Gülcan: 3 puan
Ceren: 1 puan
Besime Kaynana:
Gülcan: 2 puan (kendi gelini)
Ezgi: 5 puan
Ceren: 1 puan
Güngör: 3 puan
Nesibe Kaynana:
Ceren: 1 puan (kendi gelini)
Gülcan: 5 puan
Ezgi: 2 puan
Güngör: 2 puan
Yarışmacıların toplam puanları şöyle;
Gülcan: 12
Güngör 10
Ezgi: 17
Ceren: 4