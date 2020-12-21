Gelinim Mutfakta Özlem ve kayınvalidesi Elmas kimdir? Gelinim Mutfakta Özlem Demir kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta Özlem ve kayınvalidesi Elmas yeni yarışmacılar olarak programa katıldılar. İddialı bir giriş yapan Gelinim Mutfakta Özlem ve kayınvalidesi Elmas büyük yankı uyandırdı. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yemek yarışmasında haftanın sonunda bir isim 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta Özlem ve kayınvalidesi Elmas kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA ÖZLEM VE KAYINVALİDESİ ELMAS KİMDİR?

121. Haftaya katılan yeni yarışmacı Özlem'in kaynanası Elmas Hanım esip gürlüyor. Elmas Hanımın güç gösterisi, diğer kaynanalar arasında tartışma konusu oluyor.

Sunucu olan güzel yarışmacı hali hazırda Mavi Karadeniz TV'de bu görevini sürdürüyor. Ayrıca şarkıcı. ,seslendirdiği birçok eser bulunuyor. Anne, Adam Sanmıştım, Karagözlüm, Dur Dedim, Kavuşma, Baba, Cimri, Özlemce ve Söyletme isimli parçaları var.

Lazanya tarifi! Gelinim Mutfakta Lazanya nasıl yapılır?