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  3. Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi açıklandı!
05 Eylül 2020 Cumartesi 14:32 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi açıklandı!

Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor" Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi açıklandı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfak'tanın yeni sezon tarihi belli oldu. 4 gelin ve kayınvalidenin birlikte yarıştığı programda kıyasıya rekabet kaldığı yerden devam edecek. Gelinim Mutfakta yeni sezonda sunuculuğunu Onur Büyüktopçu yapacak. Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacağı hakkında resmi açıklama geldi. Gelin ve kayınvalidelerin beraber yarıştığı programda en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın sonunda beş altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta yeni sezonunda Fatih Ürek'in yerine Onur Büyüktopçu ile yoluna devam edecek. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D resmi internet sitesi üzerinden Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon bölümlerinin 14 Eylül itibari ile başlayacağını açıkladı.


GELİNİM MUTFAKTA'YI ONUR BÜYÜKTOPÇU SUNACAK

Gelinim Mutfakta, çok yakında üçüncü sezon bölümleriyle ekranda olacak. Daha önce olduğu gibi hafta içi her gün yayınlanacak programın sunucusu Fatih Ürek artık olmayacak.

Daha önce Yemekteyiz'i sunan Onur Büyüktopçu yeni sezonda Gelinim Mutfakta'yı sunacak.

Onur Büyüktopçu’nun renkli sunumu ve yenilenen dekoruyla ekrana gelecek “Gelinim Mutfakta”, gündüz kuşağına neşe katmaya devam edecek. Hem eğlendiren hem kazandıran programda gelinler ve kaynanalar mutfakta kıyasıya yarışacak.

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