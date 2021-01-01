Yeni yılın ilk gününde Gelinim Mutfakta yarışmasında Nihat Doğan sürprizi yaşanıyor. 2021 yılının ilk eleme gününde yarışmacılar Nihat Doğan ile eğlenecekler. Gelinim Mutfakta konuğu Nihat Doğan kimdir? Nihat Doğan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA KONUĞU NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan, 5 Mayıs 1973 tarihinde fakir bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Muş'un ünlü Batıkan aşiretindendir. On bir yaşındayken babasını kaybetti. Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan fakat Almanya'da ikâmet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Bir sene orada kaldı fakat star olamayacağını düşünüp Türkiye'ye geri döndü. Müzik kariyerine 1995 yılında Kırdın Kalbimi adlı albümüyle başladı. 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.

2015 yılında Survivor All-Star'a katılacaktı fakat Özgecan Aslan hakkında Twitter'da "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız." dedi ve halktan büyük tepki aldı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nihat Doğan'ı Survivor All-Star 2015'den men etti ve Galatasaray SK eski yöneticilerinden Adnan Öztürk'ün kendisi hakkındaki ihraç talebi Yönetim Kurulunca oy birliğiyle olumlu bulundu. Böylece 2015 yılının Mart ayında yapılacak olan Mali Genel Kurulda ihraç istemiyle oylama yapılmasının yolu açılmış oldu.